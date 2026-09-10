РИА Новости: "АвтоВАЗ" зарегистрировал товарный знак "Можно, а зачем?"

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
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