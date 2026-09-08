Клиники Германии
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Клиники Германии

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Конкор — лечение артериальной гипертонии и нарушений ритма сердца

Конкор — это эффективный препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лечение в Германии заболеваний сердечно-сосудистой системы представляет большую проблему.

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