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Сергей Горох не может продать квартиру Бориса Моисеева в Болгарии уже два года

Сергей Горох не может продать квартиру Бориса Моисеева в Болгарии уже два года

Апартаменты Бориса Моисеева в Болгарии остаются без нового хозяина уже два года. По данным SHOT, квартиру в элитном комплексе Emerald Beach Resort & SPA артист приобрёл в 2009 году за 250 тысяч евро.

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