Экипаж затонувшего судна Ursa Major спасли испанские моряки

Экипаж затонувшего в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major был спасен испанским судном Salvamar Drago, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Оборонлогистика», которой принадлежало потерпевшее крушение судно.
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