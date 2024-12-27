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Экипаж затонувшего судна Ursa Major спасли испанские моряки

Экипаж затонувшего судна Ursa Major спасли испанские моряки

Экипаж затонувшего в Средиземном море российского сухогруза Ursa Major был спасен испанским судном Salvamar Drago, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГК «Оборонлогистика», которой принадлежало потерпевшее крушение судно.

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