Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана. Спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов, информирует пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.
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