Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Сами? Ракшита? О как. Были суоми, были еми, карьяла, савакот, лаплакот, инкерикот, ватьялайзет, эюремейзет, - теперь ...В Финляндии призв...
  • Генрих
    Если меньшиство делает либо управляет так, что большинство безропотно исполняет преступные приказы и распоряжения или...Знаете, что такое...
  • Валерий Кривошеев
    Опять госпожа Новодворская проснулась, "Я Вас коммуняки сейчас клюкой!" А если серьёзно, то во время кровопролитнейше...Знаете, что такое...

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана. Спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов, информирует пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх