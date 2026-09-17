Выглядят безобидно: какие продукты незаметно повышают давление

Высокое давление часто связывают со стрессом, возрастом или недостатком движения. Однако важную роль играет и ежедневное питание.
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