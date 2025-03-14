Актрисе Нелли Уваровой исполнилось 45 лет

Актриса Нелли Уварова появилась на свет 14 марта 1980 года в городе Мажейкяй (Литва). Семья не была творческой: отец — инженер-технолог, мать — экономист, в прошлом профессиональная спортсменка, преподавала художественную гимнастику.
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