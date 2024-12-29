Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МВД: Мошенники используют новый банковский троян NGate для кражи данных россиян

МВД: Мошенники используют новый банковский троян NGate для кражи данных россиян

Преступники связываются с жертвами, обещая им различные финансовые привилегии, например, социальные выплаты или бонусы   В официальном канале МВД России в Telegram появилась информация о том, что мошенники начали активно применять обновленную версию вирусного трояна NGate, чтобы вводить в заблуждение российских граждан.

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