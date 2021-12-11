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В Омской области открыли вторую солнечную электростанцию

В Русско-Полянском районе Омской области пустили в строй солнечную электростанцию мощностью 30 МВт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это уже второй крупный объект солнечной генерации в области.

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