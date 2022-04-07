Фоторепортаж PRIMPRESS: апрельский снег украсил Владивосток

В четверг, 7 апреля, во второй половине дня во Владивостоке выпал снег. Фотокорреспондент PRIMPRESS прогулялся по пустым улицам города, пока большая часть горожан работает, чтобы запечатлеть вновь вернувшуюся в город зимнюю сказку посреди весны.