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Фоторепортаж PRIMPRESS: апрельский снег украсил Владивосток

Фоторепортаж PRIMPRESS: апрельский снег украсил Владивосток

В четверг, 7 апреля, во второй половине дня во Владивостоке выпал снег. Фотокорреспондент PRIMPRESS прогулялся по пустым улицам города, пока большая часть горожан работает, чтобы запечатлеть вновь вернувшуюся в город зимнюю сказку посреди весны.

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