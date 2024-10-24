В России автомобилям инвалидов могут разрешить ездить по выделенным полосам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил внести изменения в правила дорожного движения и разрешить передвигаться по выделенным полосам транспортным средствам, управляемым инвалидами первой группы, перевозящим таких инвалидов, инвалидов с детства и (или) детей-инвалидов.