В Тверской области два молодых человека продали украденный велосипед

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась 23-летняя жительница Ржева. Она рассказала, что из подъезда дома на улице Куприянова был похищен принадлежащее ей имущество.
Популярные статьи
- ПМЭФ-2022: Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным
- В Тверской области заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве 18-летней девушки
- Геннадий Ломака: Руководство нашей страны делало всё возможное, чтобы ситуация разрешилась миром
Свежие комментарии