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В Тверской области два молодых человека продали украденный велосипед

В Тверской области два молодых человека продали украденный велосипед

В полицию с заявлением о краже велосипеда обратилась 23-летняя жительница Ржева. Она рассказала, что из подъезда дома на улице Куприянова был похищен принадлежащее ей имущество.

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