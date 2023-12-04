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Терзич об 1:1 с «Байером»: «Мы контролировали центр поля и заставляли их делать то, что им не нравится – использовать диагонали и смещаться во фланги»

Терзич об 1:1 с «Байером»: «Мы контролировали центр поля и заставляли их делать то, что им не нравится – использовать диагонали и смещаться во фланги»

«Мы начали матч очень хорошо, открыли счет, оборонялись со всей страстью и заставляли их делать то, что им не нравится.

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