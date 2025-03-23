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Маленький зелёный островок нормальности

Маленький зелёный островок нормальности

Недавно впервые за очень много лет я побывал в Белоруссии. Я всегда испытывал к этой стране огромную нежность.

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