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Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства

Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства

Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства Будет ли нашествие ближневосточных машин? Иранский автопроизводитель Saipa намерен до конца 2023 года поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей, пишут "Известия".

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