Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства Будет ли нашествие ближневосточных машин? Иранский автопроизводитель Saipa намерен до конца 2023 года поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей, пишут "Известия".