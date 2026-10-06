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Царьград

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Saudi Aramco предупредила о критическом сокращении мировых запасов нефти

Saudi Aramco предупредила о критическом сокращении мировых запасов нефти

Мировой рынок нефти приблизился к опасно низкому уровню доступных запасов на фоне продолжительного ограничения поставок через Ормузский пролив, заявил глава Saudi Aramco Амин Насер.

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