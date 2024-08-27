ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине. Одной из целей стало крупнейшее в стране хранилище газа

Командование ВСУ заявило о самом массированном ударе Российской армии по Украине Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заявил о крупнейшем ударе Российской армии по территории Украины.
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