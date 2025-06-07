Добрый Мир
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Добрый Мир

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Теряет влияние: на Западе пришли к выводу, что без России G7 «больше не торт» 

Теряет влияние: на Западе пришли к выводу, что без России G7 «больше не торт» 

The Washington Post пишет о потере влияния G7 («Большой семерки») в мире. По мнению издания, грядущий саммит G7 в Канаде пройдет на фоне признаков угасания политической и экономической роли этого «клуба богатых стран».

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Комментарии
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Лев Добрый
Лещ без пива, обыкновенная вяленая, солёная рыба!😜👈👍🤪
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