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test mazurok

2 подписчика

🚢 В Петрозаводске спустили на воду новый буксир «Святитель Лука», который будет работать в Азово-Черноморском бассейне Планируется, что буксир ледового класса пополнит флот в этом году и будет работать в Азово-Черноморском бассейне и на внутренних водных путях.

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