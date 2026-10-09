🚢 В Петрозаводске спустили на воду новый буксир «Святитель Лука», который будет работать в Азово-Черноморском бассейне Планируется, что буксир ледового класса пополнит флот в этом году и будет работать в Азово-Черноморском бассейне и на внутренних водных путях.