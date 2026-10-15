Спрос на китайские автомобили в России растет, и все чаще владельцы сталкиваются с вопросом: как долго ждать запчасти, если случилась авария?Есть мнение, что для массовых марок вроде Chery и Haval проблем с комплектующими практически нет, а вот владельцам Changan, Zeekr, FAW или BYD может потребоваться терпение.