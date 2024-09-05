Из Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию

Компания «Аэрофлот» собирается организовать прямые рейсы из Сочи и Казани в Индию. Об этом рассказал посол Индии в России Винай Кумар на полях проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.
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