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БУНТ АРЕСТАНТОВ - ЧТО ЭТО БЫЛО? ПРОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО ВСЁ ОЧЕВИДНЕЕ - СЫРСКИЙ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ИНИЦИАТИВУ

БУНТ АРЕСТАНТОВ - ЧТО ЭТО БЫЛО? ПРОВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО ВСЁ ОЧЕВИДНЕЕ - СЫРСКИЙ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ИНИЦИАТИВУ

В воскресенье шестеро заключённых СИЗО-1 в Ростове-на-Дону устроили бунт с захватом заложников. Когда шум вокруг этой истории утих, время разобраться в том, что же это было, пришло для экспертов.

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