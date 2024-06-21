В ГД внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных неправительственных организаций, деятельность которых в РФ признана нежелательной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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