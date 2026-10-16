Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке России составляет около 5%. Об этом в интервью журналисту ИС «Вести» Александре Суворовой сообщил вице-премьер Александр Новак.
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