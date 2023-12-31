Audi выпустила платные скины для своей мультимедийной системы MMI

Штатные бортовые мультимедийные системы автомобилей обычно имеют строго заданные заводскими дизайнерами варианты оформления, а у владельцев есть возможность выбора только из предустановленных версией без особой персонализации.
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