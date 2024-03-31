В Шенкурском округе благодаря усилиям ТОС открыли комнату ремёсел

Местные жители всех возрастов приходят в Верхопаденьгский библиотечно-культурный центр, чтобы заниматься творчеством и принимать участие в различных культурных мероприятияхОни не только становятся участниками концертов, мастер-классов и игр, но и сами организуют такие мероприятия, включая местную версию телешоу «Маска».