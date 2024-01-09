Россия создала новое преимущество на поле боя

ВСУ вновь жалуются на техническое превосходство России в зоне спецоперации. На этот раз противник не может справиться с новыми крылатыми ракетами ВС РФ, которые, по сообщениям украинских военных, оснащены тепловыми ловушками.
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