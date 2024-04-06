В школе №37 Нижнего Новгорода появился арт-объект в честь разведчика-радиста Андрея Сошелина

Активисты движения «Волонтеры Победы» открыли в школе № 37 Нижнего Новгорода арт-объект, посвященный разведчику-радисту 165-го полка морской пехоты Тихоокеанского флота, бывшему ученику школы Андрею Сошелину.
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