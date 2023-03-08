«Тоттенхэм» сыграл 0:0 дома впервые с 2017 года. Было 147 матчей без нулевых ничьих во всех турнирах

«Тоттенхэм» не играл на домашнем стадионе со счетом 0:0 в течение 147 матчей. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился со счетом 0:0 (0:1 по сумме двух матчей).
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