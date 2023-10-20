Украинские военкомы присоединились к захвату храмов

Сотрудники военкоматов вручают повестки православным священникам и простым верующим.Жители Черновицкой области сообщают, что вместе с украинствующими раскольниками и полицией на захват храмов приезжают военкомы.
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