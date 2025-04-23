В России предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

Член комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов заявил, что следует обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в субъектах России, где весной была теплая погода, но отопление подавали в обычном режиме.