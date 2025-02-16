Россияне официально могут иметь более двух загранпаспортов одновременно, но один из них обязательно должен быть биометрическим.
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Россияне официально могут иметь более двух загранпаспортов одновременно, но один из них обязательно должен быть биометрическим.