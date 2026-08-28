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Кубок мэра Москвы. «Шанхай» сыграет с «Автомобилистом», «Динамо» Москва – с «Торпедо», ЦСКА против «Динамо» Минск

28 августа пройдут очередные игры в рамках Кубка мэра Москвы. Матчи турнира показывает Okko. Кубок мэра Москвы   «Автомобилист» – «Шанхай Дрэгонс» – 12:00 «Динамо» Москва – «Торпедо» – 16:30 «Динамо» Минск – ЦСКА – 19:30   Группа А:  «Динамо» Минск – 2 (1), ЦСКА – 2 (1), «Ак Барс» – 0 (1), «Спартак» – 0 (1).

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