Кубок мэра Москвы. «Шанхай» сыграет с «Автомобилистом», «Динамо» Москва – с «Торпедо», ЦСКА против «Динамо» Минск

28 августа пройдут очередные игры в рамках Кубка мэра Москвы. Матчи турнира показывает Okko. Кубок мэра Москвы «Автомобилист» – «Шанхай Дрэгонс» – 12:00 «Динамо» Москва – «Торпедо» – 16:30 «Динамо» Минск – ЦСКА – 19:30 Группа А: «Динамо» Минск – 2 (1), ЦСКА – 2 (1), «Ак Барс» – 0 (1), «Спартак» – 0 (1).
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