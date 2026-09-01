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Воронежские новости

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Воронежцы смогут оформить страховку от интернет-мошенников для детей

Воронежцы смогут оформить страховку от интернет-мошенников для детей

Компания МТС запустила для родителей страховку детей от мошеннических схем. С начала 2026 года сервис «Безопасный интернет» выявил и заблокировал детям доступ к 41 миллиону сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

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