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«Два народа — одна родина!»: в Лихославле приглашают на экскурсию о тверских карелах

«Два народа — одна родина!»: в Лихославле приглашают на экскурсию о тверских карелах

Карельский национальный краеведческий музей в городе Лихославль (Тверская область) приглашает 6 сентября в 12:00 на экскурсию «Два народа — одна родина!» (возрастное ограничение — 6+).

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