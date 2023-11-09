Госдеп: остановка боевых действий в Газе не гарантирует освобождения заложников

РИАМО - 9 ноя. Прекращение боевых действий в секторе Газа не означает, что удерживаемые ХАМАС заложники будут сразу же отпущены, заявила помощник американского госсекретаря Барбара Лиф, пишет РИА Новости.
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