Дебринкет о запросе Ларкина на обмен из «Детройта»: «Ситуация – отстой. Но наше мнение о Дилане особо не меняется. Что будет дальше – решать ему»

Форвард « Детройта » Алекс Дебринкет высказался о ситуации с возможным обменом Дилана Ларкина . 29-летний капитан «Ред Уингс» ранее запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас».
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