Психолог: школьные учителя нуждаются в поддержке не меньше учеников

Педагоги все чаще испытывают симптомы профессионального выгорания на фоне трудностей во взаимодействии с детьми с особыми образовательными потребностями.
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