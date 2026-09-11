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Аргументы недели

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Психолог: школьные учителя нуждаются в поддержке не меньше учеников

Психолог: школьные учителя нуждаются в поддержке не меньше учеников

Педагоги все чаще испытывают симптомы профессионального выгорания на фоне трудностей во взаимодействии с детьми с особыми образовательными потребностями.

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