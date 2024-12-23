Нелегальная миграция: Прокуратура объявляет о вынесении двух приговоров

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявляет о вынесении приговоров двум нелегальным перевозчикам мужчин из Украины в Молдову после их задержания в декабре 2023 года.
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