KP.RU: эксперты дали ряд рекомендаций для правильного выбора зимней резины

Выбор зимней резины – важное решение, которое зависит от нескольких факторов. Издание KP.RU провело анализ и постаралось облегчить эту задачу для российских автомобилистов, сравнив шипованные шины с покрышками типа «липучка».
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