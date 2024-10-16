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KP.RU: эксперты дали ряд рекомендаций для правильного выбора зимней резины

KP.RU: эксперты дали ряд рекомендаций для правильного выбора зимней резины

Выбор зимней резины – важное решение, которое зависит от нескольких факторов. Издание KP.RU провело анализ и постаралось облегчить эту задачу для российских автомобилистов, сравнив шипованные шины с покрышками типа «липучка».

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