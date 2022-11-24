Михеев забил 5-й гол в сезоне в матче с «Колорадо»

Илья Михеев забил гол в матче НХЛ против «Колорадо» (4:3). Он провел на льду 16:46 (1:47 – в большинстве, 2:14 – в меньшинстве, полезность «+3»), нанес 1 бросок в створ ворот, применил 1 силовой прием и заблокировал 1 бросок.