В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивное занятие в детском оздоровительном лагере в Башкортостане

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские совместно с Общественным советом при Управлении провели спортивное мероприятие для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Чайка».
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