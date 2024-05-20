Нижегородцам рассказали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая, ФедералПресс. Более 80 % людей неправильно наносят солнцезащитный крем. Об этом сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на дерматолога Эллу Мазаеву.
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