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Русская Семёрка

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Жуков против воров в законе: какой ущерб нанес маршал уголовному миру

В июне 1946 года маршал Георгий Жуков, ещё недавно принимавший Парад Победы на Красной площади и считавшийся вторым человеком в государстве, сошёл с поезда в Одессе.

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