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Адвокат Калинов объяснил, как не получить штраф в новогоднюю ночь

Адвокат Калинов объяснил, как не получить штраф в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с весельем, семейными застольями и встречами с друзьями. Однако иногда празднование может привести к штрафам, визитам в полицейский участок или даже уголовным делам.

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