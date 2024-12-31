Адвокат Калинов объяснил, как не получить штраф в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с весельем, семейными застольями и встречами с друзьями. Однако иногда празднование может привести к штрафам, визитам в полицейский участок или даже уголовным делам.
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