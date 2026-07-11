RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Евростат: 4,38 млн украинских беженцев находятся в Европе

Евростат: 4,38 млн украинских беженцев находятся в Европе

Евростат опубликовал свежие данные о численности украинских беженцев в Европе. По состоянию на 31 мая 2026 года в странах Европейского союза и других государствах континента находилось 4,38 млн граждан Украины, получивших временную защиту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии