Евростат: 4,38 млн украинских беженцев находятся в Европе

Евростат опубликовал свежие данные о численности украинских беженцев в Европе. По состоянию на 31 мая 2026 года в странах Европейского союза и других государствах континента находилось 4,38 млн граждан Украины, получивших временную защиту.
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