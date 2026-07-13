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Царьград

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Путин встретился с фельдшером Юлией Шабалиной из Курской области

Путин встретился с фельдшером Юлией Шабалиной из Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с фельдшером Юлией Шабалиной из Курской области. Во время беседы, состоявшейся в рамках награждения «Всё для Победы», обсуждались условия работы медиков в приграничье и их необходимое оснащение.

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