Президент России Владимир Путин встретился с фельдшером Юлией Шабалиной из Курской области. Во время беседы, состоявшейся в рамках награждения «Всё для Победы», обсуждались условия работы медиков в приграничье и их необходимое оснащение.
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