Медведев заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном»

Он подчеркнул, что теперь пособниками террористов являются американцыЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с талибами* теперь «все иначе», а Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями запрещенного в РФ движения «Талибан»*, которые снова у власти в Афганистане.