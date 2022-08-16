Следователи полиции в Красноярске окончили расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
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