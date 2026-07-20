Чиновники Минпромторга громко докладывают Путину об успехах авиапрома, а потом тихо признаются, что самолетов у нас нет — и при их руководстве не будет Михаил Зубов Фото: United Aircraft Corporation / соцсети/ Global Look Pres Материал комментируют: Александр Явкин Отрапортовав президенту об успехах, авиастроители начали объяснять (уже не главе государства и не так громко) причины неудач.
Авиаконструктор Александр Явкин: То, что наши новые самолёты не идут в эксплуатацию — это счастье
Комментарии
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Traveller
А Сиплому Величайший Хероя присвоил...
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4 н.
ВС
Владимир Соловьев
Как при Николае втором: верить никому нельзя - кругом обман и предательство! Кивать на Президента бессмысленно. Одно остаётся - молитва БОГУ! Парни со СВО подтвердят!
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4 н.
Андрей Павлов
Так была же хохма: взлет нового самолета, приемная комиссия в нем сидит, выходит командир экипажа, и говорит, мол этот самолёт строили выпускники вашего авиационного института. Вся комиссия сломя голову бегом к трапу. Кроме одного профессора. Командир у него спрашивает, а вы почему остались? Тот отвечает, так это ж мои студенты, я их знаю, не взлетит он.
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3 н.
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