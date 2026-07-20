Авиаконструктор Александр Явкин: То, что наши новые самолёты не идут в эксплуатацию — это счастье

Андрей Павлов

Так была же хохма: взлет нового самолета, приемная комиссия в нем сидит, выходит командир экипажа, и говорит, мол этот самолёт строили выпускники вашего авиационного института. Вся комиссия сломя голову бегом к трапу. Кроме одного профессора. Командир у него спрашивает, а вы почему остались? Тот отвечает, так это ж мои студенты, я их знаю, не взлетит он.